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剛果醫生與人權運動家 同獲諾貝爾和平獎

2018-10-06 列印
　　二○一八年諾貝爾和平獎於昨天（五日）揭曉，今年獎項得主有兩位，分別是剛果婦科醫生穆克維格（Denis Mukwege），以及人權運動家穆拉德（Nadia Murad），挪威諾貝爾委員會表示，兩獲獎者為戰爭與性暴力受害者作出重要貢獻。

  據英國廣播公司（BBC）報道，生於一九五五年的剛果婦科醫生穆克維格（Denis Mukwege）長年以來於剛果民主共和國的內戰中，治療無數遭到軍隊強暴的剛果婦女。而另一位得獎者是亞茲迪族的人權運動家穆拉德，曾遭伊斯蘭國IS所綁架，甚至淪為性奴隸，穆拉德逃離之後，向世人揭發IS屠殺亞茲迪族，以及販賣婦女兒童的暴行，並在國際間奔走呼籲國際刑事法庭能夠審理IS的戰爭罪行。

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