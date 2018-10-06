剛果醫生與人權運動家 同獲諾貝爾和平獎

據外媒美國有線電視新聞網（CNN）報道，著名物理學家愛因斯坦於離世前一年，即一九五四年一月，親筆撰寫的「上帝之信」（God Letter）將於十二月四日在美國紐約拍賣，估值一百五十萬美元（一千一百七十三萬港元）。這封信是愛因斯坦寫給猶太裔哲學家古特金（Erik Gutkind）的，也是他對古特金著作《選擇生命：聖經中的革命號召》（Choose Life︰ The Biblical Call to Revolt）的讀後感。 愛因斯坦在信中寫道：「上帝對我來說，只不過是一種措辭和人類弱點的產物，聖經則是一本值得尊重、但無論如何仍屬原始幼稚的遠古傳說文集。再怎麼細緻地的詮釋，（對...

2018-10-06