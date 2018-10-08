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土國記者失蹤　 傳沙特有預謀殺人

2018-10-08 列印
　　效力美國《華盛頓郵報》的土耳其著名記者兼專欄作家卡舒吉（Jamal Khashoggi）四天前進入沙特阿拉伯駐伊斯坦布爾領事館後神秘失蹤的事件繼續發酵。

　　《華盛頓郵報》引述一名不願公開姓名的土耳其官員說，一名來自沙特阿拉伯的十五人隊伍於上周二分乘兩班機進入伊斯坦布爾，執行有預謀的殺人行動。那支隊伍完成任務後，即日離開土耳其。沙特阿拉伯發表聲明強烈否認，指上述說法毫無根據。

　　在上周六，沙特領事也在上周六讓一批記者進入領事館內視察，以證明卡舒吉並不在領事館範圍內，並強調卡舒吉被人綁架的說法是無中生有的。

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