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巴西女性發起運動 反對極右總統候選人

2018-10-08 列印
　　屢出狂言的巴西極右派總統候選人博爾索納羅，一直毫不掩飾其對女性和同性戀者的歧視，惹起至少半數女選民對他不滿。在選戰戰幔正式拉開前，已經有大批女性在社交網站集結，組成「反博爾索納羅大聯盟」，發起#EleNao運動。在葡萄牙文中，EleNao意味NotHim，即「不選他」。博爾索納羅引發眾怒的爭議言論罄竹難書，他曾當眾羞辱一名女議員說她「長得太醜，不配被我強暴」，還說自己有了四個兒子後，身體「變虛」，才生出個女兒。

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