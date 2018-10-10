大馬補選 馬哈迪為安華造勢

今年五月在大選中勝出上台執政的馬來西亞首相馬哈迪，周一晚在狄臣港一同出席一個政治集會、為他的接班人、前任副首相安華（Anwar Ibrahim）造勢，呼籲選民於周日（十四）在狄臣港選舉的補選中，支持安華，讓他可以重返國會。馬哈迪與安華化敵為友，一同出席政治集會，是二十多年來兩人首次同台。他說：「我希望在這次補選中，聯盟會取得勝利。我盼望我們可以共同合作，不但只為馬哈迪和安華，也為我們所愛的國家。」安華發表講話時，重申他會集中推動國會改革，無意干預馬哈迪政府的施政。他說：「在目前的狀況下，由馬哈迪領導國家較好……我曾經反對他，但現在我接受他是領導馬來西亞的最佳人選。」



