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﻿美駐聯合國大使黑莉突辭職

2018-10-10 列印
　　美國駐聯合國大使的黑莉突然辭職，已獲總統特朗普接納。特朗普昨日在白宮向記者表示，黑莉預定年底離職；黑莉則否認會二○二○年挑戰特朗普，問鼎總統寶座。

　　黑莉四十多歲，來自南卡州小鎮邦貝格印度移民家庭。她○五至一一年擔任南卡州眾議院議員，一○年獲阿拉斯加州前州長佩林支持，當選南卡州長，翌年上任，成為南卡州首位女性及少數族裔州長，也是美國最年輕的現任州長。黑莉在共和黨內人氣甚高，是黨內明日之星，一度被視為副總統人選。
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