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機師第四度奪獎 2170磅巨南瓜世界稱冠

2018-10-10 列印
　　美國俄勒岡州一名名叫戴利斯塔（Steve Daletas）的機師利用一種特殊的種子，種出一個重達二千一百七十磅的巨型南瓜，在加州半月灣舉行的世界南瓜大賽中奪冠，並為他帶來一萬五千一百九十美元（約十一萬八千八百港元）獎金，即每磅獎金七美元（約五十五港元）。

　　這是戴利塔斯種植的南瓜王第四度奪冠。他是在今年四月十五日埋下八粒種子，希望能在三藩市以南的半月灣舉行的第四十五屆世界南瓜大賽稱霸，多虧許多天氣晴朗的日子，令他得以種出這個南瓜王。這也是四十多年來，世界南瓜大賽測量到的第二重南瓜，不過它離打破美國紀錄尚遠。

　　新罕布什爾州一名種植者上月以一個二千五百多磅重的超級大南瓜創下紀錄。而在歐洲舉行的南瓜大賽中，一名比利時種植者去年以一個二千六百多磅重的巨無霸南瓜，創下世界紀錄。

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