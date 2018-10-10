機師第四度奪獎 2170磅巨南瓜世界稱冠

這是戴利塔斯種植的南瓜王第四度奪冠。他是在今年四月十五日埋下八粒種子，希望能在三藩市以南的半月灣舉行的第四十五屆世界南瓜大賽稱霸，多虧許多天氣晴朗的日子，令他得以種出這個南瓜王。這也是四十多年來，世界南瓜大賽測量到的第二重南瓜，不過它離打破美國紀錄尚遠。
新罕布什爾州一名種植者上月以一個二千五百多磅重的超級大南瓜創下紀錄。而在歐洲舉行的南瓜大賽中，一名比利時種植者去年以一個二千六百多磅重的巨無霸南瓜，創下世界紀錄。
科技巨擘Google承認，由於軟件漏洞，旗下社交平台「Google+」或有多達五十萬名用戶的個人資料被洩露，並宣佈逐步關閉個人版Google+。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑憂慮，外洩的個人資料被不法...
2018-10-10
中美關係持續轉冷，即使美國國務卿蓬佩奧日前旋風式訪華，中美關係似乎未見緩和跡象。官媒《人民日報》海外版昨刊文指，中美關係當前再次走到十字路口，面臨着何去何從的歷史性抉擇。文章指出，美方在不斷升級對華貿...
2018-10-10
美國總統特朗普周一為日前獲參議院確認為最高法院大法官的卡瓦諾舉行公開宣誓儀式，並就整個確認過程鬧得風風雨雨，代表全國向卡瓦諾及其家族致歉。卡瓦諾被數名女子指控性侵犯，但特朗普重申，現在證明卡瓦諾是清白的。他又再次抨擊那些反對卡瓦諾出任大法官的人，又形容針對卡瓦諾的性侵犯指控是「一場騙局」。 周一晚上，卡瓦諾進入白宮東廳，在特朗普見證下再進行多一次宣誓儀式，並安排記者拍照。出席儀式的除了有卡瓦諾的家人和政治高官外，還有最高法官另外八位大法官。特朗普站在卡瓦諾身邊說：「代表整個國家，我向布雷特（即卡瓦諾）和整個卡瓦諾家族道歉，因為你們被迫承受了這些可怕的痛苦。」 再次宣誓後，輪...
2018-10-10
紅山半島是港島大潭地標豪宅，分別提供分層單位及洋房，當中洋房數目超過200多個，是次介紹屋苑其中一個洋房，實用面積逾2500方呎，樓高3層，廳堂外連大露台，飽覽大潭港，面向山海雙景，盡收眼底。 ...
2018-10-10
中美貿易戰打開人民幣貶值缺口，人民幣在岸價（CNY）昨日再跌至近21個月低位，兌美元跌穿6.92水平。在過去半年，人民幣匯價貶值幅度累計達9%。美國財政部再瞄準人民幣，指密切關注人民幣近期貶值，於下星...
2018-10-10
貝拿迪斯治雖然在祖雲達斯只屬後備，但仍在意甲收錄兩球一助攻，換來入選意大利的機會。這名廿四歲中場更矢言把握每次替國家隊上陣的機會，事關自己很希望率隊重拾昔日光采，勢於今晚友賽領軍主場擊退後防鬧兵荒的烏克蘭，主勝無問題。（有線602、662台周四凌晨2:45直播） 今季意甲八輪，貝拿迪斯治只曾兩次擔正，仍然交出兩入球一助攻，因而獲意大利教練文仙尼青睞。此子還直言自己有重要任務：「我努力爭取成為大國腳，因為這些經驗相當寶貴，更何況自己很想為重振意大利足球出一分力。」 近四次交手全勝 意大利各賽事近四次鬥烏克蘭全勝，貝拿迪斯治有心有力，可望助國家隊再一次剋死對手。雖然後者...
2018-10-10
明天（10月11日）起由香港話劇團與西九文化區聯合主辦的《香港國際黑盒劇場節》，難得請來四齣來自不同地方的海外實驗劇場參與，憑大膽的劇情、創新的選材，定能令劇迷大呼過癮！文：Nancy 今屆劇...
2018-10-10
新學年開始咗嘞！好多星媽星爸會親自湊小朋友返小學及幼稚園，但影帝張家輝太太關詠荷似乎係個緊張大師，堅持對12歲囡囡張童(Brittany)管接管送，做Bodyguard睇實阿女。日前下午，本報記者在銅...
2018-10-10
沙中線建造工程屢爆醜聞，擾攘多個月，發展局終於向主要承建商禮頓及相關公司施罰，停止他們投標政府工程合約，由三至十五個月不等，正式開始追究責任，但停賽只是第一步，要防止大型基建再生事故，還有大量糾正措施，急須跟進。 在發展局公佈處罰之後，有立法會議員認為阻嚇力不足，要求「停賽」範圍擴大至其它公營機構的大型基建項目；亦有有份揭發醜聞的承判工程人員指出，根據相關規例，涉事承建商的作為，足以構成行為不檢，理應在合資格投標名單上「除牌」。這些意見，有助當局查過水落石出，掌握涉事者違法的實據後，作為下一步行動的參考。 按政府委任三名資深工程界人士的中期報告，政府接納鑿開紅磡站月台的建議...
2018-10-10
第六場三班一二○○米。「友風之雨」是上季才開始在港出賽的北半球自購馬，呂健威處理此類馬手法一向不算急進，加上馬兒只是三歲之齡，能夠五戰取得一季，而且陣上不止一次交出走勢，反映本身應有點質素。 上季「友風子雨」在728場次初跑谷草此程雖只得第七名，但早段居然夠快搶前力頂「精算八方」，令到此匹接戰可輕鬆以兩馬位優勢補中的實力馬，因早段耗多了力而只能跑第五名，而「友風子雨」最終也只負四身位，以本身在外地跑慣直路賽計，初跑谷草能有此成績已及格有餘。果然，接戰「友風子雨」再跑同程，在全程與「旺舖大師」鬥燒之下，最後仍可壓倒後駒初次在港上名，以後駒今季復出能夠段段快開補中，伸算「友風子...
2018-10-10