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全球最長程客機明首航

2018-10-10 列印
　　新加坡航空公司全球最長航班將由本周四啟航，從新加坡直飛美國新澤西州紐克自由機場，全程將近十九小時。據外媒美國有線電視新聞網報道，新航這個全球最長航班，採用全新空中巴士A350-900ULR機型，每周提供三班的服務。此機型最高載客量為一百六十一名乘客，包括六十七個商務艙座位及九十四個優選經濟艙座位，不設經濟客位。這種超長程機型可飛一萬七千九百六十公里，比A350的標準機型多近三千二百一十八公里。對於乘客如何打發在機上的近十九個小時飛行，報道稱，新航將推出預訂廚師服務，乘客可在起飛前二十四小時內訂購奶油芝士焗龍蝦或肋眼牛排等菜餚。乘客還可事先預訂漢堡。

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