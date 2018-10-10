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相機智能追蹤 隨意走動自由傾 fb推自家AI視訊機Portal

2018-10-10 列印
　　社交網站facebook開拓新業務，首次推出自家品牌的電子硬體裝置Portal，把現時的facebook Messenger視像通話提升到一個新層次，讓用家未來進行視像通話時更加得心應手，有一番全新體驗。Portal引入人工智能（AI）技術，集輕觸式屏幕、鏡頭、智能喇叭於一身，其最大的賣點是攝影機可以隨著人影移動，進行追蹤及自動變焦。

　　Portal有十吋和十五吋屏幕兩個版本。客戶可以透過網上零售店亞馬遜、Best Buy或 facebook 平台購買，預計於十一月初開始付運給美國客戶。

  Portal內置人工智能攝影鏡頭，當進行視像通話時，鏡頭若偵測到房間內有人移動，會自動縮放或調整畫面，務求把所有人都攝進鏡頭內。這個裝置還設有四個擴音器，加上有背景降噪音功能，即使使用的人所在的位置與它有一段距離，也能很清楚地收音。若想打電話及進行視像通訊，用家只說一聲：「Hey Portal」便可以。

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