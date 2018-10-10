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鹿兒島飼育員離奇亡 疑遭白老虎咬死

2018-10-10 列印
　　日本九州鹿兒島市的平川動物園周一下午五時許發生白老虎殺人事件，一名男職員古庄晃在當天動物園關閉後，被人發現倒臥在白老虎園區內，脖子流血，送院後傷重不治。消防員趕到現場時，發現四十歲的男職員古庄晃頸部流血，倒臥在白老虎飼育室內，一旁有一頭中了麻醉槍正在昏睡的白老虎。古庄被送到醫院搶救，但在兩小時後死亡。由於事發時間是在園區關閉之後，現場也沒有其他目擊者，為何會發生這事、是否與園方管理不當有關，都還需要進一步調查釐清。而警方初步發現，飼育員疑似沒遵照管理規範，不能與白老虎處在同一個空間裏才發生慘劇。

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