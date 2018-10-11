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婚宴受冷待 僅邀850賓客 尤金妮亞公主明大婚　

2018-10-11 列印
　　英國尤金妮亞公主將於周五在溫莎堡大婚，下嫁葡萄酒商人布魯克斯班克（Jack Brooksbank），婚禮共邀請八百五十名賓客。雖同為皇室成員，威廉王子和哈里王子結婚時萬人空巷，甚至帶動商機，但尤金妮亞公主大婚明顯受到冷待。一向重視皇室婚禮報道的英國廣播公司（BBC）決定不作現場直播。早前更有近四萬人連署請願信，反對納稅人替她的婚禮埋單。

　　尤金妮亞在紐卡斯爾大學時修讀英語及藝術，畢業後亦學以致用，去年起擔任「Hauser & Wirth」當代藝術畫廊的藝術總監。二十八歲的她是英女皇次子、約克公爵安德魯王子的幼女，目前是皇位第九順位繼承人。

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