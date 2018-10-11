  • 2018年10月11日 星期四
  • 25º
  • 69%
熱門： 施政報告流感針馬凱曼谷廣東話學中文

日報新聞 > 國際

異見記者沙特領事館失蹤 遭私人飛機帶離伊斯坦布爾

2018-10-11 列印
　　沙特阿拉伯異見新聞工作者、美國《華盛頓郵報》特約記者卡舒吉，在沙特駐土耳其佩伊斯坦布爾總領事館失蹤事件，引發當美國、歐盟及聯合國都要求沙特政府徹查之際，英國傳媒《每日郵報》已引述消息人士指，卡舒吉或仍然生還。該報報道，飛行紀錄顯示，一架尾翼編號HZ-SK2的Gulf Stream IV私人飛機，於十月二日凌晨二時在伊斯坦布爾機場降落。該架私人飛機當天稍後飛離土耳其，先在杜拜停留，然後飛往沙特首都利雅得，卡舒吉接着被車運到利雅得，然後被扣留。該報又引述一名接近沙特的消息人士報道，卡舒吉在進入領事館後，即被一輛平治黑色房車及一架白色小巴載走，與四名沙特官員前往伊斯坦布爾機場，之後由私人飛機接到杜拜，然後再飛返利雅得，再在當地被扣留。但有關報道未即時獲證實。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd