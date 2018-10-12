美國已故總統列根 全息圖技術重現人間

美國已故總統列根「復活」！位於南加州的列根總統圖書館於周三利用電腦全息圖技術，把列根生前站在一列有軌機動車的無頂車卡上發表演說的情景，活現眼前，其間可清楚見到列根眨眼，面帶笑容，還向人揮手，非常迫真。觀眾一邊觀看影像，一邊聽到列根的講話片段：「我們相信我們已創出了一個好開始，但你們仍未見到！」觀眾看到的列根容貌，包括面部眼耳口鼻和髮線，還有他的一舉一動，都是利用三百部攝影機從不同的角度拍攝的，再由電腦處理製作而成。列根總統圖書館現正與荷里活的特別效果專家合作，希望可利用這種技術，把其他已故名人例如米高積遜、美籍希臘女高音歌唱家Maria Callas等，重現人間。







