告別築地 日本豐洲市場開業

取代東京歷史悠久築地市場的豐洲市場，在周四早上的一片爭議聲中開業。昔日在築地市場內經常聽到的喧囂拍賣聲，亦再度響起，標誌着豐洲市場正式接棒，今後肩負拍賣新鮮鮪魚的重任。整條巨大冷凍鮪魚擺在地上，鈴聲宣告拍賣開始。只有內行人才了解的術語滿天飛，響亮的喊價聲此起彼落。即使魚市場遷址，鮪魚拍賣的傳統卻仍然不變。連續多年投得新年最高價鮪魚的壽司界名人「三昧壽司」社長木村清笑說：「我們今天不會喊到一樣的價格。」參加清晨鮪魚拍賣數年的米芝蓮星級大廚貝卡特表示：「從純專業角度來說，或許豐洲比較好，但在情感面上，築地更勝一籌。理智說好，但心卻說不。」



