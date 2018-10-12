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英科學家證挖鼻孔可致肺炎

2018-10-12 列印
　　許多父母都教導年幼子女不要挖鼻孔，但小孩子卻總是聽不入耳。英國一批科學家在《歐洲呼吸系統期刊》發表的報告證實，肺炎球菌可以透過手部和鼻子傳播。他們安排了一批成年義工進行實驗，故意讓他們的手沾上肺炎球菌，做出許多人日常都會做的四種動作，例如觸摸鼻子或搞鼻子。結果發現，當他們的手觸摸過其他東西，例如手機或玩具時，病菌便可傳播開去。專家更指，咳嗽或打噴嚏時發出的飛沫可能含有肺炎球菌，而這種細菌可引致肺炎，若無及時就醫，最嚴重可引致死亡。

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