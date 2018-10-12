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美百貨公司出售有毒首飾

2018-10-12 列印
　　據外媒CBS News報道，非牟利機環境健康中心（Center for Environmental Health）檢驗各款來自美國三藩市灣區（Bay Area）店舖的成人首飾，發現部份樣本幾乎全是用「鎘」製造，而有三十一個樣本更含有最少四成「鎘」。長期接觸「鎘」會影響生殖能力，嚴重或會致癌。這些含鎘的貨品全都在大型百貨公司「Ross」和「Papaya」中出售。「Ross」店舖回應指已向供應商了解事件；而「Papaya」更表示已從全國零售店回收所有懷疑含有毒物質的首飾。

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