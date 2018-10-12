居民陷恐慌摸黑走難 ﻿印尼﻿﻿又發生六級地震﻿

印尼峇里島和爪哇島於周四凌晨時份，發生黎克特制六級淺層地震，居民陷入恐慌，皆摸黑跑到街上躲避。當局至今未收到嚴重損毀和傷亡報告，但已派員到東爪哇省了解情況。初步知道爪哇已有三人死亡，且有建築物受損。美國地震勘探局也偵測到是次強烈地震。震央位於爪哇島東部對開四十公里左右。



國際貨幣基金組織和世界銀行本周正好在峇里召開周年會議。而在度假勝地峇里島南面的登巴薩市，居民和遊客都感受到震動。一個名叫戴維的女子在情急之下，走到峇里一間酒店的停車場暫避。她其後對記者說：「Wow！真的很強烈，持續了很長時間。」在峇里國際機場以南一家有許多遊客入住的酒店，住客鉲都感覺到搖晃，許多人跑出街外。另一名居民說：「這是一次大地震。我即時醒了，帶著孩子往外跑。所有鄰居也都跑到街上。」爪哇島上的詩都文羅是距離震央最近的城鎮，暫時未知道情況如何，但位於該鎮二百公里外的東爪哇省首府泗水，居民同樣感受到震動。一名市民說：「持續了十秒。許多本來已熟睡的人都驚醒了。」



