特朗普回應股市大跌

斥聯儲局加息「瘋狂」



紐約股市周三暴瀉觸發全球股災，特朗普抵達賓夕凡尼亞州伊利鎮一個競選集會時處之泰然地說：「這是我們一直等了許久的調整。」所謂股市調整，一般是指指數從過去五十二周的最高位回落至少百分之十。這意味着，美股三大指數仍有下跌空間。



另外，聯儲局過去一段日子已逐步加息，標誌着超低利率的時代結束。特朗普已多次公開批評。他周三又對記者說：「我真的不同意聯儲局的做法。」他還稱：「我認為聯儲局犯了錯誤。（貨幣政策）太緊，我認為聯儲局已變得瘋狂。」過去數十年，美國歷任總統都極少公開批評聯儲局。以維持其獨立運作。



