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﻿《華盛頓》記者失蹤案 涉15人暗殺小隊

2018-10-12 列印
■有人權組織手持卡舒吉海報到位於土耳其的沙特阿拉伯領事館示威。美聯社
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　　美國《華盛頓郵報》的特約沙特阿拉伯記者卡舒吉，於上周二進入沙特駐土耳其伊斯坦布爾總領事館後便失蹤至今。據外媒《每日郵報》報道，土國親政府報章《沙巴日報》早前公開與卡舒吉失蹤案有關的十五名沙特男子的名字和照片，稱他們為「十五人暗殺小隊」。沙特異見份子表示，當中一人看像沙特情報人員，曾經派駐沙特駐倫敦大使館。另外一人是沙特法醫鑑證部高層，還有一人是掌握大權的沙特皇儲小薩勒曼的保鏢。

　　據報，十五人分四批離開機場，分別入住沙特總領事館附近的Wyndham和Movenpick酒店。不過，卡舒吉的生死，外界仍未能確定。
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