  • 2018年10月12日 星期五
  • 23º
  • 72%
熱門： 施政報告流感針馬凱曼谷廣東話學中文

日報新聞 > 國際

颶風「邁克爾」強襲佛州 19萬住戶停電水浸

2018-10-12 列印
■邁克爾登陸美國，於沿海地區湧起巨浪。 美聯社
Previous Next

　　二十五年來正面吹襲美國佛羅里達州的最猛烈颶風「邁克爾」，已於周三下午在佛羅里達狹長地帶的墨西哥灘附近登陸。當時的中心持續風力時速達到二百四十九公里，帶來的狂風暴雨，引致十九萬二千個住戶停電和水浸。而位於佛羅里達狹長地帶的阿巴拉契科拉鎮，水深更達二點三米（逾七呎半）。暫未知具體的破壞程度，至今已知佛州最少有一人死亡。

　　除了佛州外，阿拉巴馬州和喬治亞州也受到環流波及。根據美國國家颶風中心提供的資料，一些沿岸地區湧起比正常水平高四點三米（十四呎）的巨浪。墨西哥灣內的原油和天氣然生產幾乎全面停頓，各離岸鑽油台都暫停運作。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd