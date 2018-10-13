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95萬戶停電 灣區小鎮幾夷平 ﻿邁克爾襲佛州﻿﻿造成七死﻿

2018-10-13 列印
        已減弱為熱帶風暴的「邁克爾」周四逐漸遠離佛羅里達州，移向美國內陸地區及進一步減弱。當局證實今次風災的死亡人數已上升至最少七人，而早前已疏散的居民陸續返家。佛州州長斯科特說，佛羅里達狹長地帶受到「難以想像的破壞」。

        當地政府官員說，佛州、喬治亞州和北卡羅來納州總共接獲最少七宗死亡案，部份人是被塌下來的大樹壓死。而整個佛州、亞拉巴馬、南卡羅來納、北卡羅來納和喬治亞州，有接近九十五萬個住戶和商戶受到停電影響。

　　位於佛羅里達狹長地帶的墨西哥灘是重災區，整個小鎮幾乎被夷為平地。

　　官員說，墨西哥灘鎮內有二百八十五名居民違抗強制疏散令。周三晚上，一批國民警衞軍隊員進入鎮內，找到二十名生還者。周四會有更多救援人員抵達。據報，許多居民的情況不明。



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