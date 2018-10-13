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阻假消息干預美中期選舉　FB移除800問題帳戶

2018-10-13 列印
　　美國即將在下月六日舉行國會中期選舉，現時僅距投票日三個多星期，全球最多人使用的社交網站facebook證實，已展開整肅行動，移除超過八百個懷疑利用facebook平台發放垃圾訊息的專頁和帳戶，其中包括一些濫發帳戶。被封殺的有俄羅斯數據庫服務供應商SocialDaaHub（SDH）相關的數十個帳號。

　　facebook沒有解釋作出今次行動是否與中期選舉有關，只是說，那些專頁看起來比實際更受歡迎，從而誤導其他用家，令人無法知它們的真正身份和正在做些甚麼。

  有些問題帳號散播「引人注目的政治內容」，有意無意間引導網民前往facebook以外其他充斥廣告的網站。



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