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Banksy設碎紙裝置畫作 拍賣後易名《垃圾桶中的愛》

2018-10-13 列印
　　英國塗鴉藝術家班克斯（Banksy）畫作《女孩與氣球》（Girl With Balloon），本月五日在蘇富比拍賣會成交後，短短幾秒內自毀。投得這幅畫作的歐洲女收藏家決定仍將畫作買下，而畫作在自毀後已改了名字，易名為《在垃圾桶中的愛》（Love Is In the Bin）。

　　蘇富比表示，拍賣槌在當天落下的一瞬間，就締造了歷史，創下首次賣出在拍賣會上「當場完成」畫作的紀錄。而在這幅畫作通過暗藏畫框內的碎紙裝置，自毀成條狀的那一刻，一幅新的藝術品亦隨之誕生。蘇富比指，這幅「新作品」已通過班克斯的代理單位Pest Control的認證，並從《女孩與氣球》改名為《在垃圾桶中的愛》。蘇富比轉述這名女買家說：「當拍賣槌落下，而作品隨之碎裂的時候，我第一個反應是驚嚇，但我接着漸漸意識到，我將得到一件締造藝術歷史的作品。」

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