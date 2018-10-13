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尤金妮亞公主大婚 朋友牽線一見鍾情

2018-10-13 列印
　　英國皇室又有喜事！英女皇伊利沙伯二世孫女，二十八歲的尤金妮亞公主與富商男友布魯克斯班克（Jack Brooksbank）於英國時間周五（十二日）在溫莎堡的聖喬治教堂行禮完婚，亦即是哈里王子與馬克爾於五月十九日舉行婚禮的教堂。兩人大婚前接受媒體採訪時表示：兩人於朋友的介紹下認識，也是一見鍾情。雖英國廣播公司早前表示不會直播兩人的大婚，但當地傳媒《每日郵報》則盛大報道兩人於聖喬治教堂的完婚儀式。喬治王子和夏洛特公主這次也為堂姑姐尤金妮亞任花童。

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