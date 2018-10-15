特朗普女婿 被揭避稅多年

美國《紐約時報》引述機密財務文件報道，總統特朗普的女婿兼白宮資深顧問庫什納於二○○九年至二○一六年期間，利用的是一種合法的減稅策略，可能甚少或根本未繳納聯邦所得稅。



報道指，在過去的十年裏，庫什納的個人股票投資和資產淨值都飆升，達到了三億二千四百萬美元（約二十五億四千萬港元）。但於○九年至一六年期間，庫什納除了於二○一三年申報自己的應付所得稅為一百一十萬美元（八百六十萬港元），其餘年份的應付所得稅都列為零。



報道指，庫什納身為房地產投資者，透過報稅漏洞，利用房地產「折舊」來扣減部份應繳納的聯邦所得稅，這是一種常見的減稅策略。這種策略每年都為庫什納帶來數百萬美元的「損失」。但「損失」只是帳面上的，庫什納和他的公司實際上並沒有損失任何資金。



