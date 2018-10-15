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巴伐利亞州地選 默克爾盟友勢重挫

2018-10-15 列印
　　德國巴伐利亞州周日舉行州議會選舉，自一九六○年代以來長期在當地執政的基督教社會聯盟（基社盟）在選前民調中，支持度僅得百分之三十四，恐創下逾六十年以來最差的成績，失去議會絕對大多數優勢。

　　基社盟是德國總理默克爾所屬基督教民主聯盟（基民盟）的姊妹政黨，以巴伐利亞州為基地，在移民問題上經常與默克爾對着幹。今次選舉失利後，基社盟反對默克爾的傾向可能更盛，或會進一步削弱默克爾的管治。

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