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對卡舒吉下落感悲觀特朗普認情況不太好

2018-10-15 列印
　　美國《華盛頓郵報》沙特阿拉伯特約記者卡舒吉，本月初進入沙特阿拉伯駐伊斯坦布爾領事館後，一直失蹤至今。

　　美國總統特朗普對卡舒吉的下落感到悲觀，認為情況「看起來不太好」。特朗普早前指若證實卡舒吉在沙特駐土國領事館遇害，美國將會嚴懲沙特。

　　特朗普在白宮對記者說：「我們最初希望他（卡舒吉）沒有被殺，但以我們所知，情況可能不太好。」土耳其官員早前指出已掌握錄音和片段，證明卡舒吉在沙特領事館內被殺，但沙特一再否認。

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