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反種族及排外主義

2018-10-15 列印
逾24萬德國人上街

　　德國巴伐利亞州舉行地方選舉之際，來自全德各地的示威者周六在柏林遊行，反對種族主義、排外主義和極右主義。這是德國近年其中一場最大規模的反排外集會。

　　活動策劃團體號稱有二十四萬二千人參加今次反極右遊行。

　　行動發言人哈特曼（Theresa Hartmann）指，原先只預期四萬人現身，結果吸引這麼多人參加，十分成功。

　　遊行人群舉起寫上「搭建橋樑、不是高築圍牆」、「身為一個開放、自由的社會，我們是不可分割的」等的標語牌。

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