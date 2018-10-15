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436萬天價創紀錄 1945年羅曼尼康帝紅酒

2018-10-15 列印
　　一瓶一九四五年的羅曼尼康帝（Romanee-Conti）葡萄酒周六在紐約蘇富比拍賣會上，以創紀錄天價五十五萬八千美元（四百三十六萬七千多港元）成交。這場拍賣會共有兩瓶美酒，刷新先前拍賣紀錄。

　　包括稅金和佣金在內的法國頂級羅曼尼康帝的最終售價，較蘇富比預估最高售價三萬二千美元（逾二十五萬港元）的十七倍。另一瓶一九四五年羅曼尼康帝美酒以四十九萬六千美元（逾三百八十八萬港元）售出。

　　羅曼尼康帝被普遍視為最佳勃艮第（Burgundy）葡萄酒，也是全世界數一數二馳名酒莊。酒莊位於法國夜丘產區（Cote de Nuits），佔地不到二公頃，年產五千到六千瓶佳釀。

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