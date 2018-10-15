杭思朗紀念品下月拍賣 包括雙子座計劃飛行服

這些紀念品包括杭思朗一九六九年登月時攜帶的各種物品和私人紀念品，甚至有他帶上月球的一九零三年萊特兄弟飛行器零件。
此外，杭思朗在「雙子座計劃」穿著的飛行服，以及第一次上太空時佩戴的純金胸針，也會一併拍賣。其中飛行服的底價為一萬美元（七萬八千港元）。
各紀律部隊舉行結業禮，新入職人員都收到親友贈花，或收到近年興起穿部門制服的公仔。該類公仔的徽章與官方版本幾乎一模一樣，仿真度極高，出售公仔的商店或觸犯版權條例。有法律界人士更警告，任何人士管有侵犯版權...
2018-10-15
金沙江堰塞湖自洩水流最大洪峰已至雲南迪慶州境內，當局已緊急轉移六千六百一十七人。 迪慶州水務局局長余永紅指出，當地正加緊疏散沿江低窪地段的民眾，並加強水文監測。初步統計，迪慶州需要轉移群眾八千四百五十...
2018-10-15
四級颶風「邁克爾」上周三登陸佛州墨西哥灘市，重創當地，已釀至少十八宗死亡個案，而大西洋彼岸的南歐伊比利半島也罕見地受到一級颶風萊斯利（Leslie）侵襲。萊斯利周日凌晨在葡萄牙北部登陸，中心最高風力為每小時一百七十六公里，令到數百棵樹倒塌，超過一萬五千戶停電。 這是自從一八四二年，即一百七十六年來吹襲葡萄牙的最強大西洋颶風，幸而在登陸前已減弱為熱帶風暴。萊斯利於九月二十三日在中大西洋成形，由於沒有引導氣流，生成後在海面上徘徊多日，甚至在海面上打了一個蝴蝶結，壽命已達二十天。氣象預報公司AccuWeather曾將其形容為「殭屍颶風」，經多次迴轉後，萊斯利罕見地直撲南歐的伊比利...
2018-10-15
大埔白石角建有不少低密度豪宅，其中海鑽‧天賦海灣正位於此，前臨吐露港，環境清幽，大部份單位享遼闊海景。是次介紹的四房大宅，面積2184方呎，空間偌大。據悉，業主曾斥資400萬元裝潢，加上從露台外望吐露...
2018-10-13
中美貿易戰短期未有結束的希望，息口又趨升，市場更見波動，花旗香港及澳門區行長伍燕儀估計，今年尾美國將再加息，屆時香港或不同步再跟隨加息八分一厘。她預告明年香港銀行業務經營環境將較困難，貸款增長只會持平...
2018-10-15
今晚歐洲國家聯賽A4組西班牙主場迎戰英格蘭，主隊挾三連勝強勢之餘，上仗梅開二度的射手柏高艾卡沙更狀態火熱，今仗勢領軍擊敗鋒線啞火的三獅，在分組賽保持全勝穩坐榜首，主勝去馬。 （有線602、662台周二凌晨2:45直播） 西班牙上周四友賽作客4:1大破威爾斯，各賽事三連捷狂轟十二球正處巔峰狀態。本季借到多蒙特的柏高艾卡沙梅開二度，球會及國家隊賽事連續五場士哥共入九球，今晚將率狂牛鋒線向三獅後防施襲。 三連勝狀態大勇 英格蘭上周五歐國聯作客克羅地亞，前鋒哈利卡尼和拉舒福特多次門前失機最終互交白卷，各賽事近五仗一勝二和二負，狀態明顯不及狂牛。對賽往績方面，三獅亦處下風，歐...
2018-10-15
Panasonic兩部全片幅無反新作要待明年初才登場，而為照顧一班追求器材輕的拍友，廠商一口氣帶來了兩款輕便變焦DC──LUMIX LX100 II及LUMIX TS7，前者延續大尺寸Sensor感光...
2018-10-15
現年41歲的視帝陳展鵬，與現年28歲的單文柔前日舉行婚禮及婚宴，與親友分享共諧連理的喜悅，新郎哥上午接新娘乘花車前往碼頭後，登船到威士忌灣進行註冊儀式。 晚上筵開19席婚宴，在無線和亞視廣結人緣的展鵬...
2018-10-15
香港地少人多，建築物愈建愈高，升降機成為必不可少的代步工具，但不少舊樓的升降機欠缺保養，甚至年代久遠，連找替換零件也有困難，在日久失修下，變成意外陷阱。特首林鄭月娥在《施政報告》宣佈為樓宇舊式升降機推出「優化升降機資助計劃」，方向正確，但不能操之過急，必須挑戰最有需要的舊樓先行。 市建局行政總監韋志成昨天發表網誌，跟進《施政報告》計劃動用二十五億元推行的「優化升降機資助計劃」，指局方會為業主度身訂造一套服務，助法團籌組優化升降機工程時，搜集市場上同類工程合約價格資料、提供工程費用參考預算等，這些舉措都值得支持。一來減少業主不知如何入手，也間接發揮去蕪存青作用，把質素差的維修...
2018-10-15
星期日晨課照例平淡，昨天亦不例外，不過郭能依然到場操馬，十分勤力。由於他早前陣上不小心策騎，本周日賽後開始停賽兩日，騎者坦言要在停賽前多贏幾場頭馬，而周四谷戰的六匹座騎中，他認為以「猴王駒」和「馬奇財...
2018-10-15