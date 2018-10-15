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杭思朗紀念品下月拍賣 包括雙子座計劃飛行服

2018-10-15 列印
　　四十九年前美國太空人杭思朗為人類跨出登月第一步。美國一家拍賣公司將在下月起，舉行杭思朗紀念品拍賣會，有多達三千件物品供有興趣人士競投，當中包括「雙子座計劃」的飛行服。

　這些紀念品包括杭思朗一九六九年登月時攜帶的各種物品和私人紀念品，甚至有他帶上月球的一九零三年萊特兄弟飛行器零件。

　此外，杭思朗在「雙子座計劃」穿著的飛行服，以及第一次上太空時佩戴的純金胸針，也會一併拍賣。其中飛行服的底價為一萬美元（七萬八千港元）。

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