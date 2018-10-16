霍金生前預言集今出版 警告基因改造「超人」滅人類

英國著名物理學家霍金（Stephen Hawking）今年三月十四逝世，他生前留下的多篇警世預言文章和言論也已結集成書，並名為《略答大問題（Brief Answers to the Big Questions，暫譯）》也於周二（十六日）出版，其中霍金探討了基因改造技術對人類可能造成的深遠影響。



綜合外媒報道，霍金中於書中談及人類前途、人工智能（AI）等看法。霍金還指出，移民到外星或許是人類未來「唯一的自救法」。霍金也提到基因改造技術，他認為人類沒有時間慢慢地等待「達爾文式」的進化。他認為，未來有錢人會更有機會編輯自己或是後代的DNA，讓他們變得更聰明、更健康、更強壯，也就是所謂「超級人類」。雖然未來可能也會有相關基因改造的法律規範，「但總有人會忍受不了進化的誘惑」。



對此霍金警告，常人可能還會被滅絕。



