哈利與梅根將迎第一個寶寶

基利安麥巴比今季在巴黎聖日耳門入球停不了，腳風更延續至國家隊，上場友賽後備上陣即攻入一球和令敵衛「擺烏龍」，助法國主場2:2逼和冰島。高盧雄雞有這名火熱射手在陣，今晚歐國聯A2組可望在地頭擊退勢頹的德國，主勝可取。（奇妙電視77台、有線602、662台周三凌晨2:45直播） 麥巴比今季為聖日耳門在不同戰線上陣七次入十球，即使轉戰國家隊亦能保持腳風，上場對冰島的友賽後備上陣三十分鐘，先力逼對手「擺烏龍」，然後再主射十二碼中鵠，為球隊力保不敗。 主場五戰不敗 這位十九歲鋒將揚言︰「我很感激所有隊友的支持，之後亦會繼續竭盡所能。」此子狀態有保證，料可助高盧雄雞延續近五場各...

2018-10-16