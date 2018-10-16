他們將造訪澳洲、斐濟、湯加王國和紐西蘭。期間兩人將出席本周六開幕、為傷殘退役軍人舉辦的永不屈服運動會，並會見澳洲總理莫里森。哈里和梅根預計下周二啟程前往斐濟，屆時梅根將有機會在首都蘇瓦聯合國婦女組織的市場賦權活動中發表演說，並會見部份參與活動的女商販。兩人也將在斐濟及湯加王國會晤當地皇室。
哈利與梅根將迎第一個寶寶
他們將造訪澳洲、斐濟、湯加王國和紐西蘭。期間兩人將出席本周六開幕、為傷殘退役軍人舉辦的永不屈服運動會，並會見澳洲總理莫里森。哈里和梅根預計下周二啟程前往斐濟，屆時梅根將有機會在首都蘇瓦聯合國婦女組織的市場賦權活動中發表演說，並會見部份參與活動的女商販。兩人也將在斐濟及湯加王國會晤當地皇室。
旅社將轉嫁客人 消費稅加至 遊日食住玩又貴啲
遊日趁早，以免繳更高消費稅！日本政府將於明年十月一日起調升消費稅稅率，由百分之八加至一成。有本港旅行社指出，日本調高消費稅，將直接轉嫁至旅客身上，並憂慮新稅率措施實施初期會影響港人的遊日意欲。 ...
2018-10-16
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指美對台軍售才是干預內政 崔天凱：中國不希望貿易戰
中國駐美大使崔天凱早前接受「霍士周日新聞」專訪時，回應華府指控中方干預美國中期選舉。崔天凱表示，中國外交的基本政策是不干預其他國家內政，中國一向遵循這項政策。崔天凱又談論到中美貿易戰，說要弄清楚誰是發...
2018-10-16
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霍金生前預言集今出版 警告基因改造「超人」滅人類
英國著名物理學家霍金（Stephen Hawking）今年三月十四逝世，他生前留下的多篇警世預言文章和言論也已結集成書，並名為《略答大問題（Brief Answers to the Big Questions，暫譯）》也於周二（十六日）出版，其中霍金探討了基因改造技術對人類可能造成的深遠影響。 綜合外媒報道，霍金中於書中談及人類前途、人工智能（AI）等看法。霍金還指出，移民到外星或許是人類未來「唯一的自救法」。霍金也提到基因改造技術，他認為人類沒有時間慢慢地等待「達爾文式」的進化。他認為，未來有錢人會更有機會編輯自己或是後代的DNA，讓他們變得更聰明、更健康、更強壯，也就是...
2018-10-16
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坐享都會海景 寶雲閣素雅大廳時尚舒適
寶雲閣坐落於中半山寶雲道，所有單位都可欣賞山下的大都會景致及海景。是次介紹物業的罕有放盤，實用面積1485方呎，屬3房1套間隔，大廳裝潢以素色為主，加上設有落地大窗及露台，令一室氛圍增添諧和。 ...
2018-10-16
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高盛吹淡風 最壞跌三成 滬指續尋底 再失2600關
就算中證監主席劉士余為A股打氣，認為A股目前距離春天已不遠，昨日滬深兩市仍「跌跌不休」，滬指再次跌穿2600點，收報2568點，跌1.49%，成交1051億元（人民幣，下同），深成指數收報7444點，...
2018-10-16
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高盧雞遇德頹兵 狂鋒再起
基利安麥巴比今季在巴黎聖日耳門入球停不了，腳風更延續至國家隊，上場友賽後備上陣即攻入一球和令敵衛「擺烏龍」，助法國主場2:2逼和冰島。高盧雄雞有這名火熱射手在陣，今晚歐國聯A2組可望在地頭擊退勢頹的德國，主勝可取。（奇妙電視77台、有線602、662台周三凌晨2:45直播） 麥巴比今季為聖日耳門在不同戰線上陣七次入十球，即使轉戰國家隊亦能保持腳風，上場對冰島的友賽後備上陣三十分鐘，先力逼對手「擺烏龍」，然後再主射十二碼中鵠，為球隊力保不敗。 主場五戰不敗 這位十九歲鋒將揚言︰「我很感激所有隊友的支持，之後亦會繼續竭盡所能。」此子狀態有保證，料可助高盧雄雞延續近五場各...
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池袋太陽城 VR嶄新體驗
曾為全日本最高摩天大樓的東京池袋太陽城（Sunshine City），今年踏入四十周年開業慶祝，城內設施陸續添上新意，包括將靜態的觀景台化身作刺激好玩的VR體驗區，令人感覺新鮮！文：Rachel 圖：...
2018-10-16
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港日最強星二代 15歲木村女 甜美親民襲港 17歲沈月Copy靚媽
木村拓哉的15歲細女木村光希（Koki），在今年5月出道當模特兒，火速成為名牌新寵。昨日中午，光希獲媽媽工藤靜香陪伴來港，準備今天出席活動。一身名牌裝身的光希在保安及工作人員護送下出閘，不斷向記者甜笑...
2018-10-16
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社論——營養標籤亂噏害人不淺
豆腐含高蛋白質、高鈣又低脂，多吃有益，尤其適合素食者。但消委會發現，市面豆腐產品營養含量大有疑問，部份包裝標示有誤導成份，不少竟屬低蛋白質、低鈣和高脂食品，既愚弄消費者，也有欺騙之嫌。 消委會測試市面四十款豆腐，發現大部份不符高蛋白質食物的要求，茹素及追求健康人士以豆腐取代肉類，未必達到預期效果，反而會導致營養攝取不足。另外，大部份樣本與高鈣標準有差距，只有兩個產品可稱含高鈣。更令人驚奇的是，大部份測試豆腐樣本脂肪含量高，不屬低脂食品！ 消委會又發現部份豆腐產品包裝的營養標籤，與實際有出入，差別頗大。究竟為何如此？消委會未有跟進調查，一個可能性是產品質量控制出問題，也不排除...
2018-10-16
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長駐日本暫無着落 蔡約翰聘帥撐回流 雷神有望歸位
銳意長駐日本的三屆香港冠軍騎師莫雷拉，於上周四獲悉在彼邦考筆試不及格後，對未來動向一直三緘其口。惟昨日有消息傳出，蔡約翰已入紙申請莫雷拉出任馬房主帥，正待馬會牌照委員會審批，一旦獲得批准，雷神完成了其...
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