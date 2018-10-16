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哈利與梅根將迎第一個寶寶

2018-10-16 列印
■受封的薩塞克斯公爵和公爵夫人已抵達澳洲雪梨。網上圖片
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　　今年五月舉行世紀婚禮的哈利王子（Prince Harry）和梅根王妃（Meghan Markle）昨透過肯辛頓官方宣布，將於明年春天準備迎接第一個寶寶！同日哈里與梅根已抵達澳洲雪梨，首次以夫妻身份展開為期十六日的澳洲及南太平洋訪問行程。

　　他們將造訪澳洲、斐濟、湯加王國和紐西蘭。期間兩人將出席本周六開幕、為傷殘退役軍人舉辦的永不屈服運動會，並會見澳洲總理莫里森。哈里和梅根預計下周二啟程前往斐濟，屆時梅根將有機會在首都蘇瓦聯合國婦女組織的市場賦權活動中發表演說，並會見部份參與活動的女商販。兩人也將在斐濟及湯加王國會晤當地皇室。

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