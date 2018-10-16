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愛爾蘭邊界問題膠着 英脫歐談判無功而還

2018-10-16 列印
　　歐盟峰會即將於周三在比利時首都布魯塞爾舉行，英國脫歐事務大臣藍韜文周日突然到訪布魯塞爾，和歐盟首席談判代表巴尼耶會晤，一度傳出雙方已就英國脫歐事宜達成協議。不過巴尼耶其後澄清，英國和歐盟依然因為北愛爾蘭邊境問題的「最後擔保方案」尚未達成協議。所謂「最後擔保方案」，指在缺乏「一致同意解決方案」—下，北愛將留在歐洲關稅同盟，以免北愛與愛爾蘭之間出現硬邊界。

　　英國脫歐事務部表示，談判有實質進展，但仍有幾個關於「最後擔保方案」的事宜未解決，英國仍然致力在本周歐盟委員會會議中取得進展。

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