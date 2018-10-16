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教宗方濟各有意明年訪北韓

2018-10-16 列印
■教宗方濟各希望明年春天訪問北韓。 美聯社
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　　南韓傳媒韓聯社周一引述消息人士報道，教宗方濟各希望明年春天訪問北韓。如果成事，方濟各將是首位訪問北韓的教宗。南韓天主教會歡迎北韓邀請教宗訪問，希望這可以改善北韓與梵蒂岡的關係。而南韓總統府表示，正在歐洲訪問的總統文在寅，將會向教宗轉達北韓領袖金正恩希望與他見面的口訊，邀請對方訪問北韓。文在寅本周三及四會到訪梵蒂岡，計劃屆時會向教宗轉達相關訊息。另一方面，南韓總統文在寅在接受法國傳媒訪問時指出，北韓領袖金正恩態度真誠，確實有意放棄核武，國際社會應予回報。

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