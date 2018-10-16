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美續有大機構高層 抵制沙特投資會議

2018-10-16 列印
　　沙特阿拉伯異己記者卡舒吉在沙特駐伊斯坦布爾領事館失蹤的事件繼續發酵，美國繼續有大公司高層不參加沙特首都利雅得舉行的「2018沙漠版達沃斯論壇」投資會議。最新宣佈杯葛這項投資會議的企業界領袖，包括福特汽車公司主席比爾福特和摩根大通行政總裁戴蒙。之前宣佈退出的企業高層包括英國億萬富翁布蘭森、Uber行政總裁霍爾勞沙希及AOL共同創辦人凱斯。另外，媒體巨擘彭博、美國有線電視新聞網CNN、《紐約時報》及《金融時報》也決定不與會。而沙特則警告，其他國家若是以卡舒吉事件實施經濟制裁，利雅得方面將會作出報復。

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