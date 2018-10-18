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﻿英脫歐談判陷僵局 歐盟擬延長一年過渡

2018-10-18 列印
　　英國脫歐談判陷入僵局，最後期限一延再延，據報歐盟談判代表巴尼耶對於容許脫歐過渡期延長一年，持開放態度。英國國際貿易大臣霍理林表明，英方需要一段更長的過渡期，以便和歐盟達成自由貿易協議。

  《金融時報》引述歐盟外交人士報道，巴尼耶周二對二十七國的歐盟外交部長表示，歐盟委員會準備提出新方案，以便在下月之前達成協議。

  報道說，新方案將會以非正式的方式，於下星期提交給英國，這個方案的一個重點，是提議將明年三月二十九日英國脫歐後開始的脫歐過渡期延長一年的時間。
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