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不滿聯儲局加息 特朗普：是最大威脅

2018-10-18 列印
　　美國總統特朗普周二接受霍士財經新聞網訪問時，再度批評聯邦儲備局政策，認為聯儲局加息步伐太快，成為他的最大威脅。特朗普近期多次表示對加息步伐太快感到不悅，認為會阻礙經濟增長。上周美股大跌，他便歸咎聯儲局加息政策，指儲局「瘋了」。但他指無意撤換聯儲局主席鮑威爾。

  但他同時承認聯儲局的獨立性，「所以我不找他們談話」但接着他把炮口對準主席鮑威爾，說他應該放緩加息步伐，因為近日的通脹率仍然相對較低。特朗普說：「加得太快，你看看上一次的通脹數字，數字非常低。」

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