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亞美尼亞總理辭職

2018-10-18 列印
　　亞美尼亞總理帕希尼揚發表電視講話，宣佈辭去總理一職，為解散國會及提前舉行選舉創造條件，帕希尼揚會在大選前擔任代總理。他發表全國電視講話，今次是履行選舉前的承諾提前大選，強調要將權力交還給人民。

  帕希尼揚在今年率領大批民眾上街示威，迫使原總理薩爾基相下台，他以反對派領袖的身份，成為總理，他在本月較早時候，再次率領數千名群眾包圍國會，向其他國會議員施壓，迫使對手接受提前投票。

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