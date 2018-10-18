意大利餐廳新招吸客 粉絲數目決定是否免餐費

到餐廳用膳付帳時，可以付現金、用app支付或可以碌卡等，但一間以粉絲多少來決定是否免費的壽司餐廳，近日在意大利米蘭開張，令人耳目一新。這家名叫「這不是壽司吧」（This is not a sushi bar）的餐廳，老闆以顧客在Instagram的粉絲數量來決定能否免費享用店內飲食。



根據餐廳的規則， Instagram博主根據粉絲數量被劃分為五個等級：一千到五千粉絲的，可以免費吃一道菜；五千到一萬粉絲，兩道；一萬到五萬的，四道；五萬到十萬的，八道；十萬以上的，則全部免單。顧客需要將餐廳的照片配上@thisisnotasushibar和#thisisnotasushibar標籤，發佈在自己的Instagram上，在櫃枱得到老闆確認之後，便可獲得相應的減免。對於免費的菜品，除了菜單上十幾道菜和飲料外，其他的都可任選。



