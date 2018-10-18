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捕捉金絲猴凝望一刻荷蘭攝影師奪獎

2018-10-18 列印
　　由英國倫敦自然歷史博物館主辦的二〇一八年度野生動物攝影師大賽，周二公佈結果，由荷蘭攝影師范奧斯滕（Marsel van Oosten）在中國秦嶺山脈拍攝一對金絲猴的照片奪得。范奧斯滕為了捕捉這對金絲猴凝望的一刻，在春天的時候跟蹤牠們多天，仔細觀察牠們的生活習慣，而拍攝這張牠們視察周遭環境的照片。這張照片凸顯這對金絲猴的美麗毛色和藍臉。今屆賽事共收到來自全球九十五個國家和地區的攝影師提交的四萬五千多幅參賽作品，范奧斯滕最終脫穎而出，獲得年度大獎。

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