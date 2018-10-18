意羅馬古城日期引證 龐貝掩埋推遲兩個月

意大利最新考古發現，位於南部火山腳下的龐貝古城遭火山爆發掩埋的日子，或較原先的定論推遲兩個月。歷史學家一向認為，維蘇威（Vesuvius）火山在公元前七九年的八月二十四日爆發，掩埋整個古羅馬城市龐貝，但最新的考古發現，就將這個日子推遲兩個月，事緣在古城遺城一間屋的牆上有木炭筆跡寫下的日期，是古羅馬曆的十一月前十六日，即現今曆法的十月十七日。



考古團隊指，該間屋在火山爆發前剛進行翻新工程，由於木炭筆跡不易保存，故此相信應該是火山爆發那年所寫，若之前確認的爆發年份和日子都沒錯，正確的火山爆發日期應是公元前七九年十月二十四日。早前已有考古學家之前懷疑，火山爆發的日期應該是八月之後，因為在遺跡內有秋天的生果及保暖的火盆。意大利文化部長博尼索利表示，今次的發現非比尋常，對科學、歷史及藝術極之重要，改寫了火山爆發掩埋龐貝古城的日子。



