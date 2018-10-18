送男友人回家 少女遭三男先姦後殺

南非開普敦一名少女與男友人出外後，擔心對方獨自回家會遇上危險，堅持要載他一程，豈料果真遇上搶車黨，少女慘遭人先姦後殺。案發在去年五月，二十一歲的科尼利厄斯（Hannah Cornelius）與二十二歲的馬什（Cheslin Marsh）喝酒跳舞後，馬什打算踩滑板回家，不過科尼利厄斯怕他午夜獨自歸家會遇劫，堅持要開車送他回家，到馬什家門前卻遇到四名男子衝到車前，用刀及螺絲批威嚇二人再搶車。馬什被搶去手機及現金，再被困於車尾箱，科尼利厄斯就被挾持坐在後座中間。



後來四名男子將車子停在一個釀酒區，馬什被拖入叢林後，疑犯用磚頭狂打他的頭部，直至以為他已死。科尼利厄斯就被三男拖到葡萄園草叢輪姦，之後再遭人用石頭重擊頭部、頸有刀傷，最終死亡。



