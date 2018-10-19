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歐盟願等數星期 與英國達脫歐共識

2018-10-19 列印
　　歐盟各國領袖周三在布魯塞爾與英國首相文翠珊舉行高峰會議，商討脫歐談判的最新情況。歐盟領袖們同意等多數星期，可能到今年年底，希望盡力與英國達成一項美滿的分手協議。文翠珊也向各國領袖保證，現時仍然可以締結一項好的協議。在會上，文翠珊獲安排向歐盟其餘二十七個成員國的領袖發表十五分鐘講話，闡述英國的立場。文翠珊說：「我們已經展示我們可以在困難的情況下，爭取有建設性的交易。我有信心能得出好結果。最後階段需要雙方拿出勇氣、信任及展示領導能力。」

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