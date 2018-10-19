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大肆更新要塞 俄軍威脅北約

2018-10-19 列印
　　美國有線新聞網絡（CNN）周三聲稱，獨家得取得一批新的人造衛星照片，顯示俄羅斯正在歐洲戰略地區加里寧格勒四座俄軍軍事設施內進行現代化，可能對北約構成更大威脅。那些衛星照片於今年七月十九日至十月一日期間拍攝，顯示有一座地堡正進行翻新工程，目的看來是要隱藏地堡內進行的活動。另一輯照片，顯示有四十座新的地堡正在建築中，令到俄軍在波羅的海第二大港口普里莫爾斯克的一座軍事備儲存區，大大增加儲存量。拍攝這些照片後十個星期，這些新地堡看來都建成了。

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