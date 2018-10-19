大肆更新要塞 俄軍威脅北約

明晚將轉播英國雅士谷馬場的英國冠軍錦標及其餘五場賽事，不少馬迷可以波馬齊看。冠軍錦標是二千米一級賽，當然是重要大賽，但大家不要被賽事名誤導，以為贏這場賽事的馬匹，就是當然馬王。首先，英國馬會無所謂馬王，就算是三冠馬王都是非官方地位，只會有最高評分馬匹，而贏了這場賽事，事後也不一定獲最高評分。 以前這場賽事是在新市場舉行，因為新市場算是英國賽馬的起源地，於是一千及二千堅尼大賽都在此舉行。但幾年前，英國馬會決定將冠軍錦標移師到雅士谷，原因是新市場始終不是倫敦人方便去到的馬場，要駕車兩小時左右，而且無火車直達，要在劍橋轉車，再乘接駁巴士，相當不便；如不乘車，則要步行近半小時。老張...

2018-10-19