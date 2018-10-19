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女信徒獲准入廟 印度教信眾抗議

2018-10-19 列印
　　建於十二世紀前的印度薩巴里馬拉神廟，每年都吸引四千五百萬人次造訪。神廟前天起舉行為期五天的每月祭祀法會，也是印度最高法院栽決後首次對外開放，允許十歲至五十歲女性入廟參拜及供奉獨身神明阿雅帕。不過宗教狂熱者和右翼政黨連日在廟外抗議，在神廟開放前一天，在神廟約二十公里外的尼拉卡爾攔截車輛，向車內女乘客強索身份說明證明，一發現有十歲到五十歲女性就阻止她們前進。

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