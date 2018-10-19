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梅鐸將售21世紀霍士 子女每人分20億美元

2018-10-19 列印
　　有報道指傳媒大亨梅鐸旗下21世紀霍士公司出售大部份資產予迪士尼公司的交易，梅鐸的六名子女每人可分得二十億美元（約百五十七億港元）。報道指，迪士尼公司同意以每股三十八美元價錢收購21世紀霍士公司旗下電視及娛樂資產的作價，迪士尼須為這宗交易支付七百一十三億美元。

　　據英國《金融時報》等媒體引述知情人士報道，鑑於梅鐸家族基金持有21世紀霍士公司的百分之十七股權，作為該基金受益人的梅鐸六名子女，每人將可分得二十億美元（約一百五十七億港元）。梅鐸家族基金的直接受益人，包括梅鐸的四名成年子女普魯登斯（Prudence）、伊麗莎白（Elizabeth）、拉克蘭（Lachlan）和詹姆斯。而梅鐸與第三任妻子鄧文迪所生的兩名年幼女兒格蕾斯（Grace）和克洛伊（Chloe），也是基金受益人，雖然不如四名成年子女般享有表決權，但她們在信託基金中仍可享同等的經濟權益。

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