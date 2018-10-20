﻿蘋果傳推人臉識別iPad Pro 10．30紐約音樂學院公佈

美國蘋果公司繼上月推出三款新iPhone及Apple Watch後，周四再向一眾傳媒發出邀請函，邀請出席於本月三十日在紐約布魯克林音樂學院舉行的一項活動，預計發表的產品包括配有人臉識別系統的新款iPad Pro，以及至少一款Macbook與Mac miniPro系列。活動將在當天美東時間晚上十時舉行。



這次的邀請函以「更多在製作中」（There's more in the making）為主題，首以有超過十五種的蘋果公司標誌的設計。外界估計蘋果公司將發佈十一吋的新款iPad Pro，另一款為十二點九吋，將分別有Wi-Fi和LTE版本，並採用四邊窄邊框，將首次在iPad配有人臉識別系統，且將可輸出4K影像，並設定解析度、HDR和亮度等畫面顯示。十一吋的iPad Pro將取代現時的十點五吋。至於Macbook更新上，Mac Mini Pro，以及價錢較親民、配上Retina顯示器的MacBook手提電腦，有可能亮相。