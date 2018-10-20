﻿賭梅根誕雙胞胎 賠率降至一賠四

正在澳洲訪問的英國哈里王子和夫人梅根周五到訪雪梨著名的邦迪海灘，兩人一身輕裝、戴上花環，還索性打赤腳踩沙踏浪。當地粉絲則在一旁尖叫歡呼，粉絲已事先準備好寫着「哈里梅根你們好」（G' day Harry and Meghan），迎接這對夫婦。他們還與當地滑浪客見面，並坐在沙灘上與慈善組織OneWave的領袖長談。



隨著梅根懷孕，明年春天為預產期。各家博彩公司已急不及待開出盤口，她誕下雙胞胎的賠率由一賠八下降至一賠四。至於生三胞胎的賠率則為一賠五十的冷門。而誕小王子的賠率為十一賠十的大熱。



