  • 2018年10月20日 星期六
  • 25º
  • 75%
熱門： 港珠澳大橋謎網26新身分證明日大嶼李連杰

日報新聞 > 國際

﻿英研究指達文西或患斜視

2018-10-20 列印
　　中世紀意大利文藝復興時期藝術大師達文西（Leonardo da Vinci）雖然已經死去數百年，但人們對他的事蹟仍感到十分好奇。倫敦城市大學一批研究人員在一份最新發表的報告中指出，他們對達文西生前創作的雕塑品、油畫和素描進行分析，推斷他可能患上一種醫學名稱為斜視症（strabismus）的視力失調症，屬於間歇性外斜視（intermittent exotropia）。他們說，達文西的兩個眼球不能互相協調上下左右轉動，其中一個眼球或兩個眼球向外斜視，估計平均每二百人中，有一人患上這種病。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd