﻿卡舒吉遺體疑被棄森林特朗普：希望查出真相

美國總統特朗普周四表示，他相信失蹤兩個多星期的《華盛頓郵報》特約記者卡舒吉已經死亡，聲言美國對沙特阿拉伯的回應可能「非常嚴厲」，但他仍然希望等待調查人員查出真相，確定究竟發生了甚麼事，才決定下一步行動。特朗普指出，情報顯示沙特高層人員在卡舒吉懷疑被殺的事件中擔當一個角色，他對這些情報很有信心，但至於誰是幕後黑手，現時作出結論未免「有點兒過早」。



另外，土耳其警方周四派出大批人員到伊斯坦布爾市郊一個森林區搜索，懷疑卡舒吉的遺體被棄置在森林或農地。警方及科學鑑證人員日前已搜查過沙特駐伊斯坦布爾領事館及領事官邸，取走一些樣本去化驗，與卡舒吉的DNA樣本作比對。