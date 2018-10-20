﻿加國多個城市出現買大麻人龍

據外媒報道，消閒式大麻售價由魁北克省的每克五點二五加元（約三十一港元）到薩斯喀徹溫省的每克十八點九九加元（約一百一十三港元）不等。
三十歲男子亞歷山大在蒙特利爾市中心一間大麻商店外排隊等了七小時，仍然無法入內。到晚上九時左右，警員到場要求仍在場守候的市民離去。
運輸及房屋局局長陳帆宣佈，港珠澳大橋下周三早上九時正式通車營運。隨著港珠澳大橋通車，粵港澳大灣區形成一小時生活圈，不少香港人都考慮到區內城市置業投資。有地產界人士指，近年很多港人得悉大橋開通在即，由於...
2018-10-20
美國國防部長馬蒂斯昨日與中國國防部長魏鳳和會談。外媒報道引述美國國防部亞太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）稱，中方要求與美方在東盟防長擴大會議期間舉行雙邊會議。他續指，馬蒂斯和魏鳳和會晤，從某程度上證明，中國有意讓兩軍關係保持正常穩定。 馬蒂斯和魏鳳和兩人昨日在新加坡，出席東盟國防部防長會議。美國國防部亞太助理部長薛瑞福表示，兩人在會議期間舉行會面，或多或少證明中國有意維持關係正常和穩定，北京似乎準備將中美軍方的互動正常化。美方亦有同樣意願，認為中美兩軍關係有望改善。 中美早前因互相制裁和貿易戰導致兩國關係惡化，馬蒂斯原定本月中前往北京，出席中美外交安全對...
2018-10-19
美國蘋果公司繼上月推出三款新iPhone及Apple Watch後，周四再向一眾傳媒發出邀請函，邀請出席於本月三十日在紐約布魯克林音樂學院舉行的一項活動，預計發表的產品包括配有人臉識別系統的新款iPa...
2018-10-20
由華懋及港鐵合作發展的元朗朗城滙，周二（16日）正式開價，首批公佈144伙價單；事隔兩日再原價加推144伙，兩批單位涵蓋一至三房戶型，價單定價由565.8萬起，發展商提供最高15%的折扣優惠，一房折實...
2018-10-20
兩行一會出招救市，加上國務院副總理劉鶴指中美正就貿易摩擦接觸，市場憂慮情緒紓緩，A股午後抽升，上證指數高見2553點，以近全日高位收市，收報2550點，升64點或2.58%，成交1301億元人民幣。港股早段曾瀉364點，再試17個月低位，其後受A股帶動反彈，收報25561點，升106點。 劉鶴就當前經濟金融熱點問題接受官媒採訪時指，內地股市泡沫大大縮小，中美亦正就貿易摩擦進行接觸。他稱，最近一段時間，內地股市出現明顯波動和下滑，這是由諸多因素造成。他指出，主要國家央行加息後，全球股市開始波動，美國股市也出現明顯回調，目前這個過程還在繼續。中美貿易摩擦對市場也造成影響，但他認...
2018-10-20
曼聯領隊摩連奴悉心組建高大防線，但防守中場尼曼查馬迪、一對中堅基斯史摩寧和域陀連迪路夫空有高大身材卻欠靈活，恐成球隊今晚英超早場作客大戰車路士的罩門。昔日與狂人鬧翻的藍獅鋒將夏薩特適逢狀態攀上新高峰，今仗勢撕破紅魔的高佬陣，主勝穩開。（Now621台今晚7:30直播） 身形魁梧一向是摩連奴用人先決條件，身高一米九四的馬迪和史摩寧、以及一米八七的連迪路夫，是狂人本季最信任的守將。可是，三人今季演出差勁，不時犯錯連累紅魔八輪英超失掉十四球，在英超二十隊並列尾四，早前歐聯作客奧脫福領華倫西亞悶和0:0的教練馬些連奴矢言：「他們是全歐洲最體力化的球隊之一，身體對抗十分出眾，但防守不...
2018-10-20
日前HUAWEI在倫敦舉行了Mate 20系列手機全球發佈會，作為年度壓軸，且銳意延續P20系列的驕人成績，四款新作Mate 20、Mate 20 Pro、Mate 20 X及PORSCHE DESI...
2018-10-20
「處女黨」最後一個出嫁的成員苟芸慧，早前與錫礦大王陸佑後人兼賽車手陸漢洋在加拿大完婚，兩夫妻昨於上水雙魚河鄉村會所舉行童話式婚宴，苟姑娘谷胸穿上黃色晚裝，化身《美女與野獸》女主角「貝兒」。陸漢洋公開向...
2018-10-20
這天到吉隆坡「翠恒酒家」吃午飯，一進大門，經理胡先生滿臉笑容報喜說剛收了一條六點八公斤重的野生笋殼魚，十分難得。 我們訂的菜單中是有野生笋殼魚的，但一般野生笋殼魚不過兩斤來重，像這條六點八公斤的貨色實...
2018-10-20
田泰安在明日賽事手握重兵，騎足十場，昨日他試完閘準備出發前往從化前透露，除了幾匹名氣馬外，他對「有理共想」和「龍串鳳」的機會最樂觀。 「有理共想」歷來在田泰安胯下三戰得一冠兩季，取勝一役更擊敗今季贏三級賽的「旺蝦王」，此駒今次增程跑千四米，田泰安認為更合腳法：「早在上季我策騎『有理共想』贏馬時，已覺得牠前速較慢，理應增程，所以今場跑千四米絕對是合理部署。況且牠今季在特首盃跑第三，如今在二班上陣只負一二八磅，形勢當然有利。」 對於「龍串鳳」，田泰安亦信心十足，他說：「以『龍串鳳』現時進度，跑千二米理應較一千米直路賽合適，上仗拼失只因狀態尚未十足，但經兩仗熱身有助牠以更佳狀態迎...
2018-10-20