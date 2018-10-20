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﻿加國多個城市出現買大麻人龍

2018-10-20 列印
　　加拿大實行消閒式大麻合法化之後第二天，多個城市的大麻商店仍然大排長龍，部份地區更出現供不應求的情況。有份排隊的人當中，大部份人都對這項新政策感到興奮，但有部份人對記者說，對第一天不能買到大麻感到失望。也有些人願意付出較高價錢，購買大麻。

  據外媒報道，消閒式大麻售價由魁北克省的每克五點二五加元（約三十一港元）到薩斯喀徹溫省的每克十八點九九加元（約一百一十三港元）不等。

  三十歲男子亞歷山大在蒙特利爾市中心一間大麻商店外排隊等了七小時，仍然無法入內。到晚上九時左右，警員到場要求仍在場守候的市民離去。　

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